Медики дали советы по окунанию в ледяную воду

У купелей на Туре и на оз. Андреевское будут дежурить врачи скорой помощи. В зоне отдыха заречных микрорайонов и в районе Свято-Троицкого монастыря медики будут находится с 11 до 24 часов 18 и 19 января. На озере Андреевское бригада дежурство 19 января продлится с 18: до 22.