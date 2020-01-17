Медики дали советы по окунанию в ледяную воду

Врачи не рекомендовали окунаться в прорубь людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы или легким, сахарным диабетом без консультации врача.
Тюменцам с крепким здоровьем посоветовали тоже сначала посетить врача и пройти ЭКГ.
«Если накануне погружения человек почувствовал себя плохо: появилась головная боль или головокружение, тошнота, слабость, незначительное повышение температуры, — лучше воздержаться и не испытывать судьбу», — сказал врач скорой помощи Олег Нестеров.
По его словам, недомогание может быть началом проявления инфекционного заболевания, тогда купание может вызвать серьезные осложнения».
У купелей на Туре и на оз. Андреевское будут дежурить врачи скорой помощи. В зоне отдыха заречных микрорайонов и в районе Свято-Троицкого монастыря медики будут находится с 11 до 24 часов 18 и 19 января. На озере Андреевское бригада дежурство 19 января продлится с 18: до 22.
В остальные места крещенских купаний скорая будет выезжать, если кому-то потребуется экстренная помощь.