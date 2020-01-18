Более 8 тысяч тюменцев попались пьяными за рулем в 2019 году

«Необходимость садиться за руль в нетрезвом состоянии некоторые граждане оправдывали так: жителю Тюмени срочно понадобилось ехать в Курган, житель Тобольского района вез домой свою сестру, а житель Ялуторовска просто захотел на охоту», — рассказали в ведомстве.
В регионе 56 человек погибли и 335 получили различные травмы в ДТП, которые произошли по вине пьяных водителей. Всего таких аварий случилось 233 за прошлый год.
Ни статистика, ни штрафы не останавливают любителей пьяной езды: 1102 водителей были пойманы пьяными за рулем дважды за год.
Накануне стало известно, что 26-летний тюменец в четвертый раз предстал перед судом за пьяное вождение. Его на год отправили в колонию общего режима, и для него это не первый случай реального лишения свободы.
В ГИБДД призвали водителей садиться за руль только трезвыми, а свидетелей пьяной езды попросили сообщать об этом в полицию.