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Более 8 тысяч тюменцев попались пьяными за рулем в 2019 году

18 января 2020, 04:35
Фото: ГИБДД по Тюменской области
Более 8 тысяч тюменцев попались пьяными за рулем в 2019 году
Сотрудники ГИБДД по Тюменской области отстранили от управления автомобилем 8268 пьяных водителей в 2019 году, сообщили в УМВД по Тюменской области.
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Тюмень

«Необходимость садиться за руль в нетрезвом состоянии некоторые граждане оправдывали так: жителю Тюмени срочно понадобилось ехать в Курган, житель Тобольского района вез домой свою сестру, а житель Ялуторовска просто захотел на охоту», — рассказали в ведомстве.

В регионе 56 человек погибли и 335 получили различные травмы в ДТП, которые произошли по вине пьяных водителей. Всего таких аварий случилось 233 за прошлый год.

Ни статистика, ни штрафы не останавливают любителей пьяной езды: 1102 водителей были пойманы пьяными за рулем дважды за год.

Молодой тюменец получил четвертый приговор за пьяное вождение
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Накануне стало известно, что 26-летний тюменец в четвертый раз предстал перед судом за пьяное вождение. Его на год отправили в колонию общего режима, и для него это не первый случай реального лишения свободы.

В ГИБДД призвали водителей садиться за руль только трезвыми, а свидетелей пьяной езды попросили сообщать об этом в полицию.

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#Новости#ГИБДД#Алкоголь#Тюмень#Мария Райтер#Общество
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