Молодой тюменец получил четвертый приговор за пьяное вождение

Мужчина уже трижды был судим за пьяную езду и отбывал наказание в местах лишения свободы.
Обвинение доказало, что молодой человек выпивал во время застолья у бабушки в поселке Винзили, когда ему позвонили. Звонивший просил показать машину, которую тюменец выставил на продажу. Молодой человек сел за руль и поехал к месту встречи, но по пути его ВАЗ остановили сотрудники ДПС.
Когда инспекторы проверили мужчину на алкоголь, оказалось, что он пьян. Было возбуждено уголовное дело.
Суд также на 3 года лишил тюменца права водить транспортные средства.