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Молодой тюменец получил четвертый приговор за пьяное вождение

17 января 2020, 05:09
Фото: Наш город / 1Mi
Молодой тюменец получил четвертый приговор за пьяное вождение
Тюменский районный суд приговорил 26-летнего жителя Тюмени к году общего режима за вождение в пьяном виде, сообщили в областной прокуратуре.
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Тюмень

Мужчина уже трижды был судим за пьяную езду и отбывал наказание в местах лишения свободы.

Обвинение доказало, что молодой человек выпивал во время застолья у бабушки в поселке Винзили, когда ему позвонили. Звонивший просил показать машину, которую тюменец выставил на продажу. Молодой человек сел за руль и поехал к месту встречи, но по пути его ВАЗ остановили сотрудники ДПС.

Когда инспекторы проверили мужчину на алкоголь, оказалось, что он пьян. Было возбуждено уголовное дело.

Суд также на 3 года лишил тюменца права водить транспортные средства.

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