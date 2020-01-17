Молодой тюменец получил четвертый приговор за пьяное вождение

Обвинение доказало, что молодой человек выпивал во время застолья у бабушки в поселке Винзили, когда ему позвонили. Звонивший просил показать машину, которую тюменец выставил на продажу. Молодой человек сел за руль и поехал к месту встречи, но по пути его ВАЗ остановили сотрудники ДПС.