Впервые тюменский лес продан через электронную биржевую площадку.

Электронные биржевые торги лесоматериалами состоялись 17 января 2020 года. Это первый в УрФО опыт участия в биржевых торгах на электронной площадке Санкт-Петербургской биржи.
Торги прошли в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Тюменской области и Санкт-Петербургской Международной товарно-сырьевой биржей, заключенного в июне прошлого года.
Соглашение должно дать импульс развитию лесопромышленного комплекса региона. Между товарно-сырьевой биржей и «Тюменской авиабазой» заключены договоры на оказание клиринговых и брокерских услуг для реализации древесины, заготовленной по госзаданию.
«На пилотные торги заведены три базиса поставок, это два нижних склада – в Заводоуковском филиале, Ишимском филиале, и один верхний склад в Голышмановском филиале. Отрабатываем сам процесс, определяемся с временными затратами, чтобы в дальнейшем своевременно формировать лоты и выходить в определенный день на торги. Пока все происходит в «ручном режиме», - говорит начальник отдела охраны защиты и воспроизводства лесов «Тюменской авиабазы» Павел Тютёв.