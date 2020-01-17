Впервые тюменский лес продан через электронную биржевую площадку.

«На пилотные торги заведены три базиса поставок, это два нижних склада – в Заводоуковском филиале, Ишимском филиале, и один верхний склад в Голышмановском филиале. Отрабатываем сам процесс, определяемся с временными затратами, чтобы в дальнейшем своевременно формировать лоты и выходить в определенный день на торги. Пока все происходит в «ручном режиме», - говорит начальник отдела охраны защиты и воспроизводства лесов «Тюменской авиабазы» Павел Тютёв.