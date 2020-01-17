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Впервые тюменский лес продан через электронную биржевую площадку

17 января 2020, 11:44
Фото: Наш город / 1Mi
Впервые тюменский лес продан через электронную биржевую площадку.
Лес, заготовленный в рамках госзадания «Тюменской авиабазы», продан через электронную биржевую площадку, сообщает пресс-служба департамента лесного комплекса Тюменской области.
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Тюмень

Электронные биржевые торги лесоматериалами состоялись 17 января 2020 года. Это первый в УрФО опыт участия в биржевых торгах на электронной площадке Санкт-Петербургской биржи.

Торги прошли в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Тюменской области и Санкт-Петербургской Международной товарно-сырьевой биржей, заключенного в июне прошлого года.

Соглашение должно дать импульс развитию лесопромышленного комплекса региона. Между товарно-сырьевой биржей и «Тюменской авиабазой» заключены договоры на оказание клиринговых и брокерских услуг для реализации древесины, заготовленной по госзаданию.

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«На пилотные торги заведены три базиса поставок, это два нижних склада – в Заводоуковском филиале, Ишимском филиале, и один верхний склад в Голышмановском филиале. Отрабатываем сам процесс, определяемся с временными затратами, чтобы в дальнейшем своевременно формировать лоты и выходить в определенный день на торги. Пока все происходит в «ручном режиме», - говорит начальник отдела охраны защиты и воспроизводства лесов «Тюменской авиабазы» Павел Тютёв.

#Новости#Общество#Озеленение#Лесобаза#Тюмень#Виктория Ахремчук
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