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В Тюменской слободе неизвестные вырубили сосны рядом с остановкой

16 января 2020, 13:06
Фото: Наш город / 1Mi
В Тюменской слободе неизвестные вырубили сосны около остановки.
В областном центре большое внимание уделяется не только озеленению города, но и сохранению его «зелёных легких», сообщает пресс-служба администрации Тюмени.
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Тюмень

Несколько дней назад было обнаружено, что у остановочного комплекса «ул. Заполярная», который находится в районе Тюменской слободы, кто-то вырубил 16 сосен высотой 1 – 1,5 м. Совершившие эти действия люди не получили порубочный билет для произведения подобных видов работ. В связи с этим сотрудники управления по экологии департамента городского хозяйства Тюмени намерены обратиться в полицию.

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«Сотрудники управления рассчитывают причинённый городу ущерб, при котором стоимость каждого снесённого дерева оценивается в пятикратном размере – именно такие штрафные санкции применяются к лицам, осуществившим незаконную вырубку», - отметили в городской администрации.

#Новости#Незаконная рубка#Общество#Озеленение#Тюмень#Виктория Ахремчук
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