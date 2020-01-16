В Тюменской слободе неизвестные вырубили сосны рядом с остановкой

Несколько дней назад было обнаружено, что у остановочного комплекса «ул. Заполярная», который находится в районе Тюменской слободы, кто-то вырубил 16 сосен высотой 1 – 1,5 м. Совершившие эти действия люди не получили порубочный билет для произведения подобных видов работ. В связи с этим сотрудники управления по экологии департамента городского хозяйства Тюмени намерены обратиться в полицию.