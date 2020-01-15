Росприроднадзор составил протокол в отношении Мостострой-11 за слив бетона в лесу

Из сообщения следует, что при выезде на место происшествия специалисты Росприроднадзора зафиксировали следы работы крупной техники и куски бетона размером до 50 см. Также бетон обнаружен на растительности и стволах деревьев. По оценке специалистов, площадь загрязнения составила 828 кв м.