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Росприроднадзор составил протокол в отношении Мостострой-11 за слив бетона в лесу

15 января 2020, 09:34
Фото: Читатель "Наш город"
В отношении Мостострой-11 составлен протокол
Росприроднадзор возбудил административное дело в отношении компании депутата тюменской областной думы Николая Руссу. Мостострой-11 подозревают в сливе бетона в лесу.

Управление росприроднадзора сообщило о результатах проверки факта сброса бетона в лесу в районе 11 км Ялуторовского тракта.

Из сообщения следует, что при выезде на место происшествия специалисты Росприроднадзора зафиксировали следы работы крупной техники и куски бетона размером до 50 см. Также бетон обнаружен на растительности и стволах деревьев. По оценке специалистов, площадь загрязнения составила 828 кв м.

Компанию тюменского депутата заподозрили в сливе остатков бетона в лесу
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По результатам проверки 9 декабря было начато административное расследование. По результатам расследования, в отношении АО «Мостострой-11» был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ.

Если вина компании будет доказана, ей грозит штраф от 100 до 250 тыс рублей или административное приостановление деятельности сроком до трех месяцев.

Генеральный директор строительной компании Николай Руссу заявил, что ситуация уже решена.

«Мне кажется, это уже перешагнуло Сирию-Ливию, этот ваш бетон… вопрос исчерпан, там уже все решили. Поэтому вопросов задавать не нужно»Николай Руссу

Однако в Росприроднадзоре заявили, что рассмотрение дела назначено на 10 февраля.

Напомним, информация о сливе бетона сотрудниками «Мостострой-11» появилась в СМИ и телеграмм-каналах 5 декабря. Журналисты «Нашего города» выехали на место и обнаружили множество бетонных отходов.

Спустя сутки техника Мостостроя попыталась очистить лес от бетона, но из-за большой толщины панциря, обилия загрязнений и мороза произвести качественную уборку не удалось. Следы работ ковшевого трактора были также зафиксированы Росприроднадзором.

После публикации в СМИ тюменские строители пытались очистить лес от бетона
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На вопрос журналистов о причастности организации к сливу бетона в пресс-службе «Мостострой-11» сообщили, что к загрязнению компания никакого отношения не имеет, а причастность компании к инциденту не установлена.

Для очистки цементовозов и переработки цемента на территории «Мостооряда-36» установлено специальное оборудование. Представители компании заявили, что водитель цементовоза свернул в лес «по личным причинам».

Очистка лесополосы от мусора была произведена из якобы «благих побуждений».

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