Суд назначил тюменецу десять суток ареста за неуплату 120 тыс. рублей алиментов

Приставы отмечают, что мужчина давно уклонялся от выплат на ребенка. Когда тюменца доставили в отдел, в отношении него составили протокол по ст.5.35.1 КоАП РФ. Мужчина пояснил, что на данный момент строит новые отношения и хочет снова жениться, но про алименты его девушка пока ничего не знает.