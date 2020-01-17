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Суд назначил тюменецу десять суток ареста за неуплату 120 тыс. рублей алиментов

17 января 2020, 13:37
Фото: 1Mi
Суд назначил тюменецу десять суток ареста за неуплату 120 тыс. рублей алиме
Тюменец накопил 120 тыс. рублей долгов по алиментам на пятилетнего ребёнка. Городской суд постановил арестовать мужчину на 10 суток, сообщает ФССП по Тюменской области.
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Тюмень

Приставы отмечают, что мужчина давно уклонялся от выплат на ребенка. Когда тюменца доставили в отдел, в отношении него составили протокол по ст.5.35.1 КоАП РФ. Мужчина пояснил, что на данный момент строит новые отношения и хочет снова жениться, но про алименты его девушка пока ничего не знает.

Городской суд постановил арестовать должника. В случае невыплаты алиментов тюменец будет привлечен к уголовной ответственности.

Тюменец обманул экс-супругу, пообещав выплатить алименты без участия приставов
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В областной столице местный предприниматель и отец троих детей обманул бывшую супругу и не стал платить алименты на детей. Женщина обратилась к сотрудникам местного УФССП, теперь мужчина должен выплатить 300 тыс. рублей.

#Новости#Алименты#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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