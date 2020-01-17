Суд назначил тюменецу десять суток ареста за неуплату 120 тыс. рублей алиментов

Приставы отмечают, что мужчина давно уклонялся от выплат на ребенка. Когда тюменца доставили в отдел, в отношении него составили протокол по ст.5.35.1 КоАП РФ. Мужчина пояснил, что на данный момент строит новые отношения и хочет снова жениться, но про алименты его девушка пока ничего не знает.
Городской суд постановил арестовать должника. В случае невыплаты алиментов тюменец будет привлечен к уголовной ответственности.
В областной столице местный предприниматель и отец троих детей обманул бывшую супругу и не стал платить алименты на детей. Женщина обратилась к сотрудникам местного УФССП, теперь мужчина должен выплатить 300 тыс. рублей.