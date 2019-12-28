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Тюменец обманул экс-супругу, пообещав выплатить алименты без участия приставов

28 декабря 2019, 07:03
Фото: Наш город / 1Mi
Тюменец обманул экс-супругу, пообещав выплатить алименты без участия приста
В Тюмени судебные приставы повторно возбудили исполнительное производство в отношении мужчины, который пообещал выплачивать алименты своим детям без их официального участия, сообщает УФССП по Тюменской области.
Сюжет
Тюмень

Речь идет о местном предпринимателе, отце троих детей.

"Исполнительный лист о взыскании алиментных платежей находился на исполнении в отделе судебных приставов г. Тюмени 1,5 года назад", - отмечается в сообщении.

Бывшая супруга, поверив ему, отозвала заявление из службы приставов. Но потом, когда она поняла, что платить алименты он не собирается, женщина снова обратилась к сотрудникам местного УФССП.

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Теперь неплательщик обязан ежемесячно выплачивать на содержание троих сыновей 1/2 часть всех видов своего заработка. Был произведен перерасчет задолженности, в результате которого его долг за период уклонения от оплаты алиментов составил около 300 тыс. рублей.

#Новости#Алименты#Судебные приставы#Тюмень#Рузиля Райтер#Общество
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