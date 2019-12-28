Тюменец обманул экс-супругу, пообещав выплатить алименты без участия приставов

Речь идет о местном предпринимателе, отце троих детей.
"Исполнительный лист о взыскании алиментных платежей находился на исполнении в отделе судебных приставов г. Тюмени 1,5 года назад", - отмечается в сообщении.
Бывшая супруга, поверив ему, отозвала заявление из службы приставов. Но потом, когда она поняла, что платить алименты он не собирается, женщина снова обратилась к сотрудникам местного УФССП.
Теперь неплательщик обязан ежемесячно выплачивать на содержание троих сыновей 1/2 часть всех видов своего заработка. Был произведен перерасчет задолженности, в результате которого его долг за период уклонения от оплаты алиментов составил около 300 тыс. рублей.