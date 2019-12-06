Тюменка оригинальным образом попыталась обезопасить сына-должника от уплаты алиментов

По словам приставов, некоторые родственники готовы на все, чтобы деньги их детей не достались внукам. Так, одна пожилая женщина, к которой в дом пришли приставы, заявила им, что никогда не слышала о человеке, которого они ищут. Таким образом она хотела «обезопасить» сына-должника от уплаты алиментов.