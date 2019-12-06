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Тюменка оригинальным образом попыталась обезопасить сына-должника от уплаты алиментов

6 декабря 2019, 04:13
Фото: 1Mi
Тюменка оригинальным образом попыталась обезопасить сына-должника от уплаты
В Тюмени за декабрь 2019 года задержали 32 нерадивых отцов, которые не платили по алиментам, рассказали в УФССП России по Тюменской области.
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Тюмень

По словам приставов, некоторые родственники готовы на все, чтобы деньги их детей не достались внукам. Так, одна пожилая женщина, к которой в дом пришли приставы, заявила им, что никогда не слышала о человеке, которого они ищут. Таким образом она хотела «обезопасить» сына-должника от уплаты алиментов.

«В случае выявления неуплаты алиментов в течение двух и более месяцев судебные приставы по закону имеют полномочия задерживать и самостоятельно доставлять неплательщиков в отдел», - напомнили в УФССП по региону.

Неплательщикам выписывают штрафы, обязательные работы, либо административный арест на срок от 10 до 15 суток. Дальнейший отказ в выплате алиментов грозит уже уголовной ответственностью.

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#Новости#Алименты#Тюменская область#Должники#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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