Тюменка оригинальным образом попыталась обезопасить сына-должника от уплаты алиментов

По словам приставов, некоторые родственники готовы на все, чтобы деньги их детей не достались внукам. Так, одна пожилая женщина, к которой в дом пришли приставы, заявила им, что никогда не слышала о человеке, которого они ищут. Таким образом она хотела «обезопасить» сына-должника от уплаты алиментов.
«В случае выявления неуплаты алиментов в течение двух и более месяцев судебные приставы по закону имеют полномочия задерживать и самостоятельно доставлять неплательщиков в отдел», - напомнили в УФССП по региону.
Неплательщикам выписывают штрафы, обязательные работы, либо административный арест на срок от 10 до 15 суток. Дальнейший отказ в выплате алиментов грозит уже уголовной ответственностью.