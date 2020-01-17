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Пост Натальи Шевчик может занять глава Тюменского района Светлана Иванова

17 января 2020, 11:55
Фото: pixabay.com
Пост Натальи Шевчик может занять глава Тюменского района Светлана Иванова
На место первого замгубернатора Тюменской области может претендовать глава Тюменского района Светлана Иванова, сообщают источники URA.RU.
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Тюмень

«Сфера ответственности этого должностного лица — традиционно женская. А у Ивановой большой багаж управленческого опыта», - отмечает агентство.

Иванова руководит Тюменским районом на протяжении пяти лет. С 2005 по 2012 год возглавляла управление по спорту и молодежной политике в Тюмени.

В скором времени пост Натальи Шевчик займет другой специалист
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Ранее среди кандидатов на пост первого замгубернатора рассматривался глава ТюмГУ Валерий Фальков. На встрече с журналистами 13 января губернатор Тюменской области отметил, что Наталья Александровна Шавчик была ценным сотрудником и пообещал назначение нового зама в ближайшее время.

#Новости#Политика#Тюмень#Александр Мязин
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