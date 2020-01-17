Пост Натальи Шевчик может занять глава Тюменского района Светлана Иванова

«Сфера ответственности этого должностного лица — традиционно женская. А у Ивановой большой багаж управленческого опыта», - отмечает агентство.
Иванова руководит Тюменским районом на протяжении пяти лет. С 2005 по 2012 год возглавляла управление по спорту и молодежной политике в Тюмени.
Ранее среди кандидатов на пост первого замгубернатора рассматривался глава ТюмГУ Валерий Фальков. На встрече с журналистами 13 января губернатор Тюменской области отметил, что Наталья Александровна Шавчик была ценным сотрудником и пообещал назначение нового зама в ближайшее время.