В скором времени пост Натальи Шевчик займет другой специалист

На встрече с журналистами Александр Моор отметил, что Наталья Александровна была ценным сотрудником и справлялась со своими обязанностями.
Новость об отставке Натальи Шевчик стала неожиданностью. Политики и региональное сообщество врачей отметили успешность бывшего первого заместителя губернатора на своём посту, работая с региональным правительством с 2001 года.
С 31 декабря 2019 года она стала советником главы региона по стратегическим вопросам. Наталья Шевчик будет решать проблемы связанные с Западно-Сибирским НОЦ и Медгородом.