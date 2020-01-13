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В скором времени пост Натальи Шевчик займет другой специалист

13 января 2020, 12:20
Фото: pixabay.com
Назначения
Губернатор Тюменской области пообещал назначить нового первого заместителя в ближайшее время. Ранее этот пост занимала Наталья Шевчик.
Сюжет
Тюмень

На встрече с журналистами Александр Моор отметил, что Наталья Александровна была ценным сотрудником и справлялась со своими обязанностями.

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Новость об отставке Натальи Шевчик стала неожиданностью. Политики и региональное сообщество врачей отметили успешность бывшего первого заместителя губернатора на своём посту, работая с региональным правительством с 2001 года.

С 31 декабря 2019 года она стала советником главы региона по стратегическим вопросам. Наталья Шевчик будет решать проблемы связанные с Западно-Сибирским НОЦ и Медгородом.

#Новости#Новые назначения#Тюмень#Александр Мязин#Политика
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