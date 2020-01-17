На Крещение в Тюмени ожидается резкий перепад температуры воздуха и сильный снегопад

Резкие перепады грозят обледенением дорог. Это может создать проблемы всем, кто поедет за город на Крещение. Более того, с 17:00 в областной столице ожидается снегопад. До конца дня выпадет 2 мм осадков и усилится ветер до 11 метров в секунду.