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На Крещение в Тюмени ожидается резкий перепад температуры воздуха и сильный снегопад

17 января 2020, 14:14
Фото: 1Mi
На Крещение в Тюмени ожидается резкий перепад температуры воздуха и сильный
В Тюмени 18 января ожидается резкий перепад температур. Утром в городе будет около -17 градусов, вечером синоптики прогнозируют резкое потепление до -3, сообщает Гисметео.
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Тюмень

Резкие перепады грозят обледенением дорог. Это может создать проблемы всем, кто поедет за город на Крещение. Более того, с 17:00 в областной столице ожидается снегопад. До конца дня выпадет 2 мм осадков и усилится ветер до 11 метров в секунду.

В воскресенье в Тюмени ожидается малооблачная погода. Температура воздуха составит – 12 градусов, влажность воздуха до 82%.

Холода придут в город 20 и 21 января. В ночные часы похолодает до – 24 градусов. На следующей неделе синоптики прогнозируют среднюю температуру воздуха – 6 градусов

#Новости#Выходные дни#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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