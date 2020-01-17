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Ишимец попался на перевозке алкоголя без лицензии

17 января 2020, 08:25
Фото: pixabay.com
Ишимец попался на перевозке алкоголя без лицензии
Сотрудники ДПС изъяли 100 бутылок водки, которые без лицензии перевозил житель Ишима, сообщили в УМВД по Тюменской области.
Сюжет
Тюмень

Автомобиль Toyota Camry остановили для проверки и нашли в ней алкоголь в бутылках с этикетками российского производителя. Выяснилось, что у ишимца нет лицензии на перевозку алкогольной продукции. Мужчина заявил, что купил водку для личных нужд.

Сотрудники МВД составили в отношении ишимца административный протокол. Мужчине грозит штраф от 3 до 5 тыс. рублей с конфискацией алкоголя.

Ишимские полицейские изъяли контрафактный алкоголь на 3 млн рублей
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В конце прошлого года в Ишимском районе полиция задержала местного жителя за приобретение, перевозку и хранение алкогольной продукции без маркировки. В грузовике он вез 600 канистр со спиртом, 300 бутылок с алкоголем, и более 1000 немаркированных пачек сигарет. Стоимость незаконной продукции оценили в 3 млн рублей.

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#Новости#Ишим#Алкоголь#Тюмень#Мария Райтер#Происшествия
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