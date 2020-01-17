Ишимец попался на перевозке алкоголя без лицензии

Автомобиль Toyota Camry остановили для проверки и нашли в ней алкоголь в бутылках с этикетками российского производителя. Выяснилось, что у ишимца нет лицензии на перевозку алкогольной продукции. Мужчина заявил, что купил водку для личных нужд.
Сотрудники МВД составили в отношении ишимца административный протокол. Мужчине грозит штраф от 3 до 5 тыс. рублей с конфискацией алкоголя.
В конце прошлого года в Ишимском районе полиция задержала местного жителя за приобретение, перевозку и хранение алкогольной продукции без маркировки. В грузовике он вез 600 канистр со спиртом, 300 бутылок с алкоголем, и более 1000 немаркированных пачек сигарет. Стоимость незаконной продукции оценили в 3 млн рублей.