Ишимец попался на перевозке алкоголя без лицензии

В конце прошлого года в Ишимском районе полиция задержала местного жителя за приобретение, перевозку и хранение алкогольной продукции без маркировки. В грузовике он вез 600 канистр со спиртом, 300 бутылок с алкоголем, и более 1000 немаркированных пачек сигарет. Стоимость незаконной продукции оценили в 3 млн рублей.