Тюменцы увеличивают долги по потребительским займам и автокредитам

Эксперты отмечают, что в «тюменской матрёшке» стали больше брать потребительских и автокредитов. Жители Тюменской области взяли в долг 190 млрд рублей.
До 50% всей задолженности приходится на ипотеку. В 2019 году сумма просроченных долгов по кредитам населению в Тюменской области сократился на 19%.
На данный момент ставки по ипотеке «достигли исторического минимума», - отметили в ГУ Банка России. Между тем новый показатель долговой нагрузки теперь сдерживает финансовые учреждения в наращивании кредитного портфеля.