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Тюменцы увеличивают долги по потребительским займам и автокредитам

16 января 2020, 04:24
Фото: pixabay.com
Тюменцы увеличивают долги по потребительским займам и автокредитам
За 11 месяцев 2019 года жители Тюменской области, ХМАО и ЯНАО оформили 520 млрд рублей банковских кредитов. Общий объем полученных заёмных средств увеличился на 14%, сообщает Уральского ГУ Банка России.

Эксперты отмечают, что в «тюменской матрёшке» стали больше брать потребительских и автокредитов. Жители Тюменской области взяли в долг 190 млрд рублей.

До 50% всей задолженности приходится на ипотеку. В 2019 году сумма просроченных долгов по кредитам населению в Тюменской области сократился на 19%.

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На данный момент ставки по ипотеке «достигли исторического минимума», - отметили в ГУ Банка России. Между тем новый показатель долговой нагрузки теперь сдерживает финансовые учреждения в наращивании кредитного портфеля.

#Новости#Кредиты#Тюменская область#Александр Мязин#Экономика
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