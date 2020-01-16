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Тюменская организация оштрафована за нарушения при приеме на работу бывшей чиновницы

16 января 2020, 13:08
Фото: 1Mi
Тюменская организация оштрафована за нарушения при приеме на работу бывшей
Тюменская организация ООО «Куртал-гео» 16 января оштрафована на 50 тыс. рублей за нарушения при приеме на работу бывшей чиновницы, сообщает прокуратура Тюменской области.
Сюжет
Тюмень

Согласно законодательству РФ работодатель при приёме на работу бывшего муниципального служащего, в течение двух лет после его увольнения, должен сообщить об этом бывшему работодателю в 10-дневный срок.

Было возбуждено административное дело по ст. 19.29 КоАП РФ. Мировой судья участка №5 Калининского судебного района оштрафовал юридическое лицо.

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В РФ будет рассмотрена концепция нового КоАП. В документе будет дана оценка общественной опасности нарушений для стимулирования сокращения нарушений предпринимателями.

#Новости#Штрафы#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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