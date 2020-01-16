Тюменская организация оштрафована за нарушения при приеме на работу бывшей чиновницы

Согласно законодательству РФ работодатель при приёме на работу бывшего муниципального служащего, в течение двух лет после его увольнения, должен сообщить об этом бывшему работодателю в 10-дневный срок.
Было возбуждено административное дело по ст. 19.29 КоАП РФ. Мировой судья участка №5 Калининского судебного района оштрафовал юридическое лицо.
В РФ будет рассмотрена концепция нового КоАП. В документе будет дана оценка общественной опасности нарушений для стимулирования сокращения нарушений предпринимателями.