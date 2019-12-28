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В Тюмени автосервис платит штрафы за вынужденное соседство с газовой заправкой

28 декабря 2019, 05:32
Фото: Наш город / 1Mi
В Тюмени автосервис платит штрафы за вынужденное соседство с газовой заправ
Тюменская станция технического обслуживания «Авто-1» из-за соседства с газово-бензинной автозаправкой «Кондор-2» вынуждена платить штрафы, сообщает URA.ru.
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Тюмень

Автосервис фактически не может выполнить требования областного МЧС по увеличению расстояния между ними и резервуарами с топливом. В связи с чем, 8 февраля состоится судебное заседание по защите прав СТО.

«В восьмом арбитражном апелляционном суде решение ГУ МЧС будет опротестовывать уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области», — уточнили в службе бизнес-омбудсмена по Тюменской области.

Как известно по материалам дела, спасатели обнаружили нарушения требований пожарной безопасности во время проверки в сентябре.

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На территории, построенной в 2006 году заправочной станции, размещался только бензин. Пару лет назад выкупленная компанией «Кондор-2» бензиновая автозаправка была переформирована в многотопливную. Там разместили газ. Это вызвало изменения норм. Владельцев СТО начали штрафовать за нарушение противопожарной безопасности.

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