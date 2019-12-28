В Тюмени автосервис платит штрафы за вынужденное соседство с газовой заправкой

Автосервис фактически не может выполнить требования областного МЧС по увеличению расстояния между ними и резервуарами с топливом. В связи с чем, 8 февраля состоится судебное заседание по защите прав СТО.
«В восьмом арбитражном апелляционном суде решение ГУ МЧС будет опротестовывать уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области», — уточнили в службе бизнес-омбудсмена по Тюменской области.
Как известно по материалам дела, спасатели обнаружили нарушения требований пожарной безопасности во время проверки в сентябре.
На территории, построенной в 2006 году заправочной станции, размещался только бензин. Пару лет назад выкупленная компанией «Кондор-2» бензиновая автозаправка была переформирована в многотопливную. Там разместили газ. Это вызвало изменения норм. Владельцев СТО начали штрафовать за нарушение противопожарной безопасности.