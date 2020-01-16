Светлана Карева получила должность главы департамента градостроительства в Тобольске

«Светлана Александровна [Карева] уже приступила к работе, она находится на совещании в администрации», — сообщили в департаменте.
Данная структура была создана из двух комитетов 1 января 2020 года. Светланы Каревой будет курировать три направления: градостроительная деятельность в Тобольске, распоряжение земельными участками и лесным хозяйством Тобольска.
Ранее своих постов в администрации города лишились замглавы Елена Миленина и Георгий Устькачкинцев. С 15 января ушел в отставку глава Тобольского района.