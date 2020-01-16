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Светлана Карева получила должность главы департамента градостроительства в Тобольске

16 января 2020, 13:39
Фото: pixabay.com
Светлана Карева получила должность главы департамента градостроительства
Новое назначение произошло в администрации Тобольска. Главой департамента градостроительства и землепользования стала Светлана Караева, ранее она работала в Тюмени, сообщает URA.RU.

«Светлана Александровна [Карева] уже приступила к работе, она находится на совещании в администрации», — сообщили в департаменте.

Данная структура была создана из двух комитетов 1 января 2020 года. Светланы Каревой будет курировать три направления: градостроительная деятельность в Тобольске, распоряжение земельными участками и лесным хозяйством Тобольска.

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Ранее своих постов в администрации города лишились замглавы Елена Миленина и Георгий Устькачкинцев. С 15 января ушел в отставку глава Тобольского района.

#Новости#Назначения#Тобольск#Александр Мязин#Политика
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