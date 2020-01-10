Бывший ректор тюменского вуза получил новую должность после коррупционного скандала

Игорь Шишкин был задержан силовиками 18 февраля 2019 года. Через несколько дней он уволился из ТГИК. В апреле Игорь Шишкин уволился с поста председателем Координационного совета национальных общественных объединений, где работал с 2013 года. Между тем в региональных управлениях УМВД и СКР отметили, что к задержанию ректора не имеют отношение. По некоторым данным, Шикину вменяли участие в финансовых махинациях.