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Бывший ректор тюменского вуза получил новую должность после коррупционного скандала

10 января 2020, 13:04
Фото: 1Mi
Бывший ректор тюменского вуза получил новую должность после коррупционного
Экс-ректору Тюменского института культуры Игорю Шишкину подобрали новую должность в музее ТМПО, сообщает URA.RU.
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Тюмень

В настоящее время он официально не трудоустроен, «но его уже представили в качестве главного консультанта по реэкспозиции». На официальном сайте ТМПО отмечается, что Шишкин состоит в совете музея.

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Игорь Шишкин был задержан силовиками 18 февраля 2019 года. Через несколько дней он уволился из ТГИК. В апреле Игорь Шишкин уволился с поста председателем Координационного совета национальных общественных объединений, где работал с 2013 года. Между тем в региональных управлениях УМВД и СКР отметили, что к задержанию ректора не имеют отношение. По некоторым данным, Шикину вменяли участие в финансовых махинациях.

#Новости#Новые назначения#Тюмень#Александр Мязин#Политика
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