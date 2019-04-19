Игорь Шишкин сложил с себя полномочия председателя совета диаспор Тюмени

Игорь Шишкин являлся председателем Координационного совета с 2013 года по апрель 2019 года. За это время была проведена эффективная работа по развитию и укреплению деятельности Координационного совета, который, в свою очередь стал общественным ресурсным, методологическим, образовательным центром для всех областных национальных общественных объединений.