Игорь Шишкин сложил с себя полномочия председателя совета диаспор Тюмени

На заседании были обсуждены итоги работы Координационного совета, а также рассмотрено и удовлетворено заявление Игоря Шишкина, председателя Координационного совета, о сложении своих полномочий и выходе из его состава по собственному желанию.
По словам Ришада Зиганшина, заместителя председателя Координационного совета, председателя Национально-культурной автономии сибирских татар и татар Тюменской области «все руководители региональных национальных общественных объединений единогласно выразили слова благодарности экс-председателю за многолетний труд в сфере культуры и искусства, а также за поддержку национальных сообществ».
Игорь Шишкин являлся председателем Координационного совета с 2013 года по апрель 2019 года. За это время была проведена эффективная работа по развитию и укреплению деятельности Координационного совета, который, в свою очередь стал общественным ресурсным, методологическим, образовательным центром для всех областных национальных общественных объединений.
Руководством совета совместно с лидерами национальных сообществ были реализованы многочисленные проекты, направленные на сохранение и развитие национальных культур, укрепление межнациональных отношений, мира и согласия в регионе.
Ситуация в сфере межнациональных отношений в Тюменской области сохраняет положительную динамику, отметили в совете.
Справочно: Координационный совет - общественный орган, объединяющий на добровольной основе руководителей 35 национальных общественных объединений и национально-культурных автономий, осуществляющий свою деятельность в сфере гармонизации межнациональных отношений.