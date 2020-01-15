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В тюменском дворе на Молодежной загорелись сразу три легковушки

15 января 2020, 04:17
Фото: pixabay.com
В тюменском дворе загорелись сразу три легковушки
Автомобиль KIA загорелся в ночь на 15 января в районе дома на ул. Молодежной, 70 корп.1, передает 72.RU со ссылкой на очевидцев.

Жильцы ближайших домов заметили огонь и поспешили во двор, чтобы отогнать припаркованные машины подальше от огня. Но две ближайшие легковушки успели пострадать. С KIA огонь перекинулся на Ford и Lada Priora.

«В 23:12 поступило сообщение о возгорании автомобиля. На месте работали 2 единицы спецтехники и 7 спасателей», — рассказали в областном управлении МЧС.

По словам пожарных, KIA обгорела вся. Намного меньше огонь повредил Ford: около 1 кв. метра. По предварительной информации, причиной пожара стал внешний источник огня, то есть поджог.

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