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Большой циклон закрывает Тюмень от морозов

15 января 2020, 05:57
Фото: Администрация Тюмени
Большой циклон закрывает Тюмень от морозов
На севере Уральского федерального округа держится большой циклон, не пропуская южнее холодный воздух, передает 72.RU со ссылкой на Уралгидромет.
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Тюмень

синоптики уверены, что потепление продлится почти до конца месяца.

«По нашим прогнозам, до конца декады, то есть до 20 января, большого похолодания быть не должно», — рассказала главный синоптик Уралгидромета Галина Шепоренко. она добавила, что температура в Тюменской области сейчас выше нормы на 8-10 градусов.

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Директор института наук о Земле Тюменского государственного университета Виталий Хорошавин считает, что теплая зима стала следствием глобального потепления. В нынешнем году зима может войти в число самых теплых за 30 лет. По его словам, из-за жаркого лета в Северной Атлантике океан хорошо прогрелся и отдает воздушным массам много тепла. Из-за этого изменилась траектория движения воздуха, и Уральские горы его больше не задерживают.

«Раньше циклон натыкался на горы и не доходил до Западной Сибири. А в этот раз теплая воздушная масса просто обогнула Урал севернее и дошла даже до Якутска, там тоже аномальные температуры фиксируются», — сказал ученый.

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