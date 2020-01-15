Большой циклон закрывает Тюмень от морозов

Директор института наук о Земле Тюменского государственного университета Виталий Хорошавин считает, что теплая зима стала следствием глобального потепления. В нынешнем году зима может войти в число самых теплых за 30 лет. По его словам, из-за жаркого лета в Северной Атлантике океан хорошо прогрелся и отдает воздушным массам много тепла. Из-за этого изменилась траектория движения воздуха, и Уральские горы его больше не задерживают.