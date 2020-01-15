Большой циклон закрывает Тюмень от морозов

синоптики уверены, что потепление продлится почти до конца месяца.
«По нашим прогнозам, до конца декады, то есть до 20 января, большого похолодания быть не должно», — рассказала главный синоптик Уралгидромета Галина Шепоренко. она добавила, что температура в Тюменской области сейчас выше нормы на 8-10 градусов.
Директор института наук о Земле Тюменского государственного университета Виталий Хорошавин считает, что теплая зима стала следствием глобального потепления. В нынешнем году зима может войти в число самых теплых за 30 лет. По его словам, из-за жаркого лета в Северной Атлантике океан хорошо прогрелся и отдает воздушным массам много тепла. Из-за этого изменилась траектория движения воздуха, и Уральские горы его больше не задерживают.
«Раньше циклон натыкался на горы и не доходил до Западной Сибири. А в этот раз теплая воздушная масса просто обогнула Урал севернее и дошла даже до Якутска, там тоже аномальные температуры фиксируются», — сказал ученый.