В среду тюменцев ждёт понижение температуры до - 11 градусов и снег

По данным синоптиков, в областной столице 15 января до 11:00 ожидается до 0,3 мм осадков. Далее атмосферное давление начнёт расти, а облака рассеются. Влажность воздуха составит около 80%, ветер до 5 метров в секунду.
В четверг в городе с 11:00 начнётся снегопад и усилится ветер. За сутки в Тюмени выпадет до 1,6 мм осадков, снег будет идти до конца дня. Атмосферное давление вновь понизится. Температура воздуха составит – 3 градуса.
В пятницу тюменцев ожидает снег с дождём. Он будет продолжаться до 20:00, в это время температура воздуха понизится с +1 до – 8 градусов. Возможно образование гололедицы.