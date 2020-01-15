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В среду тюменцев ждёт понижение температуры до - 11 градусов и снег

15 января 2020, 01:00
Фото: ЧС Тюмень
В среду тюменцев ждёт понижение температуры до - 11 градусов и снег
В среду в Тюмени ожидается небольшой снег и понижение температуры воздуха до – 11 градусов, сообщает Гисметео.
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Тюмень

По данным синоптиков, в областной столице 15 января до 11:00 ожидается до 0,3 мм осадков. Далее атмосферное давление начнёт расти, а облака рассеются. Влажность воздуха составит около 80%, ветер до 5 метров в секунду.

В четверг в городе с 11:00 начнётся снегопад и усилится ветер. За сутки в Тюмени выпадет до 1,6 мм осадков, снег будет идти до конца дня. Атмосферное давление вновь понизится. Температура воздуха составит – 3 градуса.

В пятницу тюменцев ожидает снег с дождём. Он будет продолжаться до 20:00, в это время температура воздуха понизится с +1 до – 8 градусов. Возможно образование гололедицы.

#Новости#Погода#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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