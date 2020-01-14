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В Тюмени умерла сбитая маршруткой пенсионерка

14 января 2020, 06:03
Фото: Наш город / 1Mi
В Тюмени умерла сбитая маршруткой пенсионерка
Сбитая автомобилем пожилая женщина скончалась в больнице, пишет 72.RU со ссылкой на ГИБДД Тюменской области.
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Тюмень

ДТП с участием маршрутки и пенсионерки случилось 13 января на улице Дамбовской в Тюмени.

«Пожилая женщина решила перейти дорогу от остановки на противоположную сторону и попала под колеса маршрутного такси. Общественный транспорт в итоге врезался в столб», — рассказали в ведомстве.

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Пассажиры маршрутки не пострадали. Женщину с травмами отвезли в больницу, где она скончалась.

Правоохранители пока не установили личность погибшей и попросили помощи у тюменцев. Тех, кто знает погибшую, просят позвонить в дежурную часть ГИБДД по номеру: 79-46-52.

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