В Тюмени умерла сбитая маршруткой пенсионерка

ДТП с участием маршрутки и пенсионерки случилось 13 января на улице Дамбовской в Тюмени.
«Пожилая женщина решила перейти дорогу от остановки на противоположную сторону и попала под колеса маршрутного такси. Общественный транспорт в итоге врезался в столб», — рассказали в ведомстве.
Пассажиры маршрутки не пострадали. Женщину с травмами отвезли в больницу, где она скончалась.
Правоохранители пока не установили личность погибшей и попросили помощи у тюменцев. Тех, кто знает погибшую, просят позвонить в дежурную часть ГИБДД по номеру: 79-46-52.