Тоболяк осужден на 4 года за ДТП с четырьмя погибшими

9 июля 2019 года тоболяк ехал с пятью друзьями, своими ровесниками, на Ford Focus по автодороге Тобольск-Вагай. Около 9 часов на 1-м километре дороги его иномарка врезалась в бурильно-крановую машину. Парень не смог справиться с рулем, и легковушка выехала на встречную полосу.