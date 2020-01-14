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Тоболяк осужден на 4 года за ДТП с четырьмя погибшими

14 января 2020, 04:02
Фото: Наш город / 1Mi
Тоболяк осужден на 4 года за ДТП с четырьмя погибшими
Суд Тобольска приговорил 20-летнего местного жителя к 4 годам колонии-поселения за смертельное ДТП с четырьмя погибшими, сообщили в Тобольской межрайонной прокуратуре.

9 июля 2019 года тоболяк ехал с пятью друзьями, своими ровесниками, на Ford Focus по автодороге Тобольск-Вагай. Около 9 часов на 1-м километре дороги его иномарка врезалась в бурильно-крановую машину. Парень не смог справиться с рулем, и легковушка выехала на встречную полосу.

Четыре парня погибли на месте, еще один получил тяжелые травмы. Водитель также был ранен. Пострадавших доставили в больницу.

За нарушение правил дорожного движения, которое привело к смерти четырех человек, суд на 3 года лишил тоболяка права управлять автомобилем. Молодой мужчина должен будет выплатить родственникам двух погибших 1,4 млн рублей в счет возмещения морального вреда.

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