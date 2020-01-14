nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В сгоревшем на тюменской объездной автомобиле найдены следы от пуль

14 января 2020, 13:54
Фото: СКР
В сгоревшем на тюменской объездной автомобиле найдены следы от пуль
Стала известна личность 44-летнего тюменца, который погиб в сгоревшем автомобиле Ford 13 января, сообщает 72.ru.
Сюжет
Тюмень

«На дверях машины были обнаружены небольшие повреждения круглой и овальной формы», - отметил источник издания.

Предполагается, что данные повреждения – это следы от пуль. Погибший проживал в районе Московского тракта, несколько лет назад он занимался предпринимательской деятельностью. Автомобиль был куплен в Челябинской области осенью 2019 года.

На данный момент следователи СКР возбудили уголовное дело по статье «Убийство». «Наш город» отмечал, что на кадрах видео пожара можно заметить, что из салона машины выплеснулось большое количество горящей жидкости. Следствие по делу продолжается.

#Новости#Пожары#Следственное управление#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25