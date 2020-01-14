В сгоревшем на тюменской объездной автомобиле найдены следы от пуль

«На дверях машины были обнаружены небольшие повреждения круглой и овальной формы», - отметил источник издания.
Предполагается, что данные повреждения – это следы от пуль. Погибший проживал в районе Московского тракта, несколько лет назад он занимался предпринимательской деятельностью. Автомобиль был куплен в Челябинской области осенью 2019 года.
На данный момент следователи СКР возбудили уголовное дело по статье «Убийство». «Наш город» отмечал, что на кадрах видео пожара можно заметить, что из салона машины выплеснулось большое количество горящей жидкости. Следствие по делу продолжается.