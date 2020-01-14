Тюменскую пенсионерку спасли от последствий инсульта

Утром женщина ощутила слабость в левой руке и ноге. Дочь заметила, что ее лицо перекошено, и вызвала скорую. Пенсионерку с ишемическим инсультом доставили в больницу, и врачи провели тромболизис, то есть удалили тромб без операции.