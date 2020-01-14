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Тюменскую пенсионерку спасли от последствий инсульта

14 января 2020, 05:32
Фото: Наш город / 1Mi
Тюменскую пенсионерку спасли от последствий инсульта
В Тюмени врачи ОКБ №2 удалили тромб в головном мозге пенсионерки, и она смогла ходить и говорить после инсульта, сообщили в областном департаменте здравоохранения.

Утром женщина ощутила слабость в левой руке и ноге. Дочь заметила, что ее лицо перекошено, и вызвала скорую. Пенсионерку с ишемическим инсультом доставили в больницу, и врачи провели тромболизис, то есть удалили тромб без операции.

«Под Новый год бабушка была выписана из стационара, после проведенного лечения она смогла снова самостоятельно передвигаться, лицо приобрело прежнюю симметричность», — рассказали в департаменте.

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По словам медиков, в новогодние каникулы тромболиз проводят чаще, чем в обычные дни. Большинство тюменцев проводят праздники с родственниками, и пожилым людям уделяется больше внимания. Первые признаки инсульта замечают чаще, и лечение оказывается эффективнее.

Только за 2 января тромболиз провели троим пациентам: пенсионерке и мужчинам 42 и 57 лет.

Врачи напомнили, что провести тромболитическую терапию можно только в первые 4,5 часа от начала инсульта. Позже процедура грозит кровоизлиянием. В 2019 году врачи ОКБ №2 провели 136 процедур тромболизиса.

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