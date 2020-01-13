Скорая откачала тюменца с остановкой сердца

«10 января в 11:31 в кинотеатре одного из торговых центров во время просмотра фильма стало плохо 79-летнему мужчине. Бригада медиков на месте была уже через 5 минут и диагностировала у пациента клиническую смерть», — говорится в сообщении.
Мужчина не дышал, пульс не прощупывался, но медики начали реанимацию. В течение 24 минут две бригады боролись за жизнь мужчины, и в 12 часов сердце снова забилось. Пациента срочно доставили в областную больницу.
«К сожалению, окружающие не проводили сердечно-легочную реанимацию до приезда скорой. Реанимация в первую минуту после остановки сердца дает большие шансы на выживание — 85 %, а на 5-й минуте — всего 20 %», — пояснили медики.
За выходные 11 и 12 января врачи и фельдшеры скорой выезжали на 1403 вызова, 635 пациентов отвезли в стационары. Помощь оказана 20 тюменцам в состоянии комы или шока, 29 — с острым коронарным синдромом, 24 — с нарушением мозгового кровообращения.