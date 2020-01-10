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Врачи скорой спасли за праздники 320 тюменцев

10 января 2020, 05:49
Фото: Наш город / 1Mi
Врачи скорой спасли за праздники 320 тюменцев
Врачи и фельдшеры скорой спасли жизни 326 тюменцам, здоровью которых угрожала серьезная опасность, сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Бригады скорой спасли 7 мужчин с обморожением, помогли 51 пациенту в коме и 107 — с нарушением мозгового кровообращения. Еще 168 тюменцев выжили после острого коронарного синдрома благодаря усилиям врачей.

Всего с 1 по 8 января медики скорой помогли 5744 жителям Тюмени и района. 2573 человек доставлены в стационары. 2360 вызовов с жалобами на высокое давление, температуру, боль в пояснице было передано в поликлиники.

Еще 746 человек получили консультации о том, как помочь себе или тем, кто рядом, когда можно было обойтись без вызова скорой помощи.

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#Новости#Медицина#Тюмень#Мария Райтер#Общество
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