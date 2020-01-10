Врачи скорой спасли за праздники 320 тюменцев

Бригады скорой спасли 7 мужчин с обморожением, помогли 51 пациенту в коме и 107 — с нарушением мозгового кровообращения. Еще 168 тюменцев выжили после острого коронарного синдрома благодаря усилиям врачей.
Всего с 1 по 8 января медики скорой помогли 5744 жителям Тюмени и района. 2573 человек доставлены в стационары. 2360 вызовов с жалобами на высокое давление, температуру, боль в пояснице было передано в поликлиники.
Еще 746 человек получили консультации о том, как помочь себе или тем, кто рядом, когда можно было обойтись без вызова скорой помощи.