Тюменские школьники рискуют попасть под машину из-за некачественной уборки снега

После уборки снега на дороге его собирают возле учебного заведения. В результате образуются кучи, которые дети вынуждены обходить по проезжей части. Дети рискуют попасть под машину, горожане обращают внимание на небезопасность текущей ситуации около гимназии. Между тем ряд пользователей сети полностью устраивает работа коммунальщиков.