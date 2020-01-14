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Тюменские школьники рискуют попасть под машину из-за некачественной уборки снега

14 января 2020, 12:18
Фото: ЧС Тюмень
Тюменские школьники рискуют попасть под машину из-за некачественной уборки
Тюменцы отмечают, что ученики гимназии №49 вынуждены идти на учёбу по проезжей части из-за некачественной уборки снега, сообщает ЧС Тюмень.

«По тротуару должны ходить дети, но ходят они по узкой, не прочищенной дороге», - отметил подписчик тюменского паблика.

После уборки снега на дороге его собирают возле учебного заведения. В результате образуются кучи, которые дети вынуждены обходить по проезжей части. Дети рискуют попасть под машину, горожане обращают внимание на небезопасность текущей ситуации около гимназии. Между тем ряд пользователей сети полностью устраивает работа коммунальщиков.

Тюменцы установили мировой рекорд по вырезанию огромной снежинки
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За уборку снега в Калининском АО Тюмени отвечает «ДЭУ КАО».

#Новости#Уборка снега#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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