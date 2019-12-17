Тюменцы установили мировой рекорд по вырезанию огромной снежинки

В прошлую субботу горожане пытались побить еще один рекорд по лепке 2020 снеговиков. Но удалось слепить всего 1247 снежных фигур. Креативные горожане оформили свои объекты каждый по-своему. Теперь городскую набережную украшают снеговики-миньоны, снежные фигуры в красном, с хлебобулочными изделиями вместо рук или глаз.