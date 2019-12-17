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Тюменцы установили мировой рекорд по вырезанию огромной снежинки

17 декабря 2019, 10:52
Фото: Наш город / 1Mi
В Тюмени вырезали огромную снежинку из бумаги и подняли на высоту 3 этажа Т
Событие было заявлено как попытка установить мировой рекорд. Рекорд состоялся. Его зарегистрировали и внесли в Interrecord.
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Тюмень

Это событие было заявлено детским центром развлечений «Притяжение» как попытка установить мировой рекорд.

Рекорд состоялся. Тюменцы сначала вырезали бумажную снежинку, а затем подняли ее на высоту третьего этажа ТРЦ — 12 метров.

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Рекорд был официально зарегистрирован и внесен в реестр Международного агентства регистрации рекордов Interrecord.

В прошлую субботу горожане пытались побить еще один рекорд по лепке 2020 снеговиков. Но удалось слепить всего 1247 снежных фигур. Креативные горожане оформили свои объекты каждый по-своему. Теперь городскую набережную украшают снеговики-миньоны, снежные фигуры в красном, с хлебобулочными изделиями вместо рук или глаз.

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