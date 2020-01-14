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Следователи СКР проверят информацию об отказе переселять пенсионерку из барака

14 января 2020, 11:21
Фото: 1Mi
Следователи СКР проверят информацию об отказе переселять пенсионерку из бар
Следователи СКР Тюменской области проведут доследственную проверку по информации ряда СМИ о нарушении прав бывшей учительницы из Ялуторовска.
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Тюмень

«Появилась информация о том, что жительница Ялуторовска проживает в аварийном доме, в котором нет водоснабжения», - пояснили в ведомстве.

Пенсионерка несколько дней пикетирует здание правительства Тюменской области
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Температура в доме женщины такая же, как на улице. Пенсионерка три дня пикетировала здание областного правительства. Наталья Сапьян почти 10 лет просит переселить ее из аварийного барака. Пенсионерка отмечает, что она и еще несколько семей живут в бараке 19-го века постройки. По данным «Наш города», зимой температура в этом помещении может опускаться до – 10 градусов, а аварийность постройки экспертиза (есть в распоряжении редакции) оценила как 81-100%.

#Новости#Следователи#Аварийное жилье#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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