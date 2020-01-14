Следователи СКР проверят информацию об отказе переселять пенсионерку из барака

Температура в доме женщины такая же, как на улице. Пенсионерка три дня пикетировала здание областного правительства. Наталья Сапьян почти 10 лет просит переселить ее из аварийного барака. Пенсионерка отмечает, что она и еще несколько семей живут в бараке 19-го века постройки. По данным «Наш города», зимой температура в этом помещении может опускаться до – 10 градусов, а аварийность постройки экспертиза (есть в распоряжении редакции) оценила как 81-100%.