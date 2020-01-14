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Пенсионерка несколько дней пикетирует здание правительства Тюменской области

14 января 2020, 10:35
Фото: Наш город / «Наш город»
Наталья намерена добиватся переселения, не смотря ни на что
Пенсионерка из Ялуторовска третий день пикетирует здание правительства Тюменской области. Женщина несколько лет пытается добиться переселения из аварийного жилья.

Сегодня Наталья Сапьян провела четвертый пикет у здания областного правительства. Женщина вышла в бессрочный пикет с требованием расселить аварийный дом в Ялуторовске.

Наталья рассказала корреспонденту «Нашего города», что пытается добиться переселения почти 10 лет. По словам женщины, она и еще несколько семей живут в бараке 19-го века постройки. Зимой температура в помещении опускается до -10 градусов: отопления нет с 2014 года, с тех пор как печь окончательно пришла в негодность.

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Мне нет разницы где мерзнуть: тут или у правительства. Здесь даже лучше, если станет плохо — прохожие, хотя бы, вызовут скорую. А дома у меня никого нет, только мороз.

Женщина выходит на пикет уже четвертый раз — каждый будний день с начала нового года. Говорит, что через 15 минут первого дня пикетирования ее пригласили в здание областного правительства написать заявление. В проблеме обещали разобраться до пятницы 17-го числа.

Но прекращать выходить на улицу до решения проблемы она не намерена, поскольку проблему с переселением ей обещают решить с 2008 года. С тех пор дом стал опасным для жизни, его аварийность экспертиза (есть в распоряжении редакции) оценила как 81-100%.

Наталье предлагали жилье для переселения, но по ее словам, первое было таким же бараком, но обшитым вагонкой, второе было складом дворника, а из третьего и вовсе требовалось выселить женщину с малолетними детьми. Такие варианты Наталью не устроили.

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Как я могу пойти на то, чтобы выселять из дома мать с ребятишками? Я же учитель!

Пенсионерка намерена каждый будний день ездить из Ялуторовска, чтобы проводить пикеты у здания правительства до тех пор, пока не решат ее проблему.

На сайте сhange.org размещена петиция в поддержку Натальи Сапьяновой. На момент публикации обращение подписало 230 тыс. человек.

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#Новости#Правительство Тюменской области#Проблемы ЖКХ#Ялуторовский район#Авариный дом#ЖКХ#Ялуторовск#Аварийное жилье#Тюмень#Никита Кифорук#Общество
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