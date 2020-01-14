Пенсионерка несколько дней пикетирует здание правительства Тюменской области

Сегодня Наталья Сапьян провела четвертый пикет у здания областного правительства. Женщина вышла в бессрочный пикет с требованием расселить аварийный дом в Ялуторовске.
Наталья рассказала корреспонденту «Нашего города», что пытается добиться переселения почти 10 лет. По словам женщины, она и еще несколько семей живут в бараке 19-го века постройки. Зимой температура в помещении опускается до -10 градусов: отопления нет с 2014 года, с тех пор как печь окончательно пришла в негодность.
Мне нет разницы где мерзнуть: тут или у правительства. Здесь даже лучше, если станет плохо — прохожие, хотя бы, вызовут скорую. А дома у меня никого нет, только мороз.
Женщина выходит на пикет уже четвертый раз — каждый будний день с начала нового года. Говорит, что через 15 минут первого дня пикетирования ее пригласили в здание областного правительства написать заявление. В проблеме обещали разобраться до пятницы 17-го числа.
Но прекращать выходить на улицу до решения проблемы она не намерена, поскольку проблему с переселением ей обещают решить с 2008 года. С тех пор дом стал опасным для жизни, его аварийность экспертиза (есть в распоряжении редакции) оценила как 81-100%.
Наталье предлагали жилье для переселения, но по ее словам, первое было таким же бараком, но обшитым вагонкой, второе было складом дворника, а из третьего и вовсе требовалось выселить женщину с малолетними детьми. Такие варианты Наталью не устроили.
Как я могу пойти на то, чтобы выселять из дома мать с ребятишками? Я же учитель!
Пенсионерка намерена каждый будний день ездить из Ялуторовска, чтобы проводить пикеты у здания правительства до тех пор, пока не решат ее проблему.
На сайте сhange.org размещена петиция в поддержку Натальи Сапьяновой. На момент публикации обращение подписало 230 тыс. человек.