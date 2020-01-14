Пенсионерка несколько дней пикетирует здание правительства Тюменской области

Наталья рассказала корреспонденту «Нашего города», что пытается добиться переселения почти 10 лет. По словам женщины, она и еще несколько семей живут в бараке 19-го века постройки. Зимой температура в помещении опускается до -10 градусов: отопления нет с 2014 года, с тех пор как печь окончательно пришла в негодность.