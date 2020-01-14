Новогодние праздники обошлись тюменцам в 500 млн рублей

В прошлом году клиенты ВТБ потратили на 24% меньше, а в позапрошлом — вдвое меньше, чем в нынешнем.
«Тюмень вошла в ТОП-20 российских городов как по объему трат, так и по количеству транзакций по карте. Средняя сумма одной безналичной покупки в этот период составила 882 рубля», — сказали в банке.
В целом по стране клиенты ВТБ потратили на новогодний стол 18,5 млрд рублей (на 17% больше 2019 года). Средний чек в супермаркетах и продуктовых магазинах составил 4 тыс. рублей.
Россияне потратили на рестораны 5 млрд рублей (средний чек 2 тыс. рублей), на одежду и обувь — 4,5 млрд (средний чек — 4 тыс.), на путешествия 500 млн. 24 млн рублей россияне отдали за аренду автомобилей на территории России, еще 27 млн. — за экскурсии.