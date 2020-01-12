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В Тобольском районе закрыли несанкционированную переправу

12 января 2020, 10:20
Фото: ВКонтакте
В Тобольском районе засыпали несанкционированную переправу
На 670 километре реки Иртыш вблизи деревни Бизино инспекторы тобольского отделения ГИМС выявили и закрыли несанкционированную ледовую переправу, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
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Тюмень

Жители ближайшей деревни пешком и на автомобилях пересекали реку, не думая о своей безопасности.

«Сотрудники МЧС совместно с представителями администрации города Тобольска выставили там запрещающие знаки и засыпали проход снегом», сообщает пресс-служба МЧС.

Специалисты напоминают тюменцам, что несанкционированные переправы могут быть опасны. Особенно в местах вблизи выступающих на поверхность кустов, осоки, где ручьи впадают в водоемы, выходят родники и теплые сточные воды промышленных предприятий, а также где ведется заготовка льда.

Пересекать реки можно только на официальных переправах. Там организованы спасательные посты, ежедневно проводятся замеры толщины льда, подсыпка подъездных путей, проезд по ним безопасен и отвечает всем нормативным требованиям.

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#Новости#ГИМС#Переправа#Ледовые переправы#Тюмень#Юлия Райтер Граб#Общество
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