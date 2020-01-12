В Тобольском районе закрыли несанкционированную переправу

Жители ближайшей деревни пешком и на автомобилях пересекали реку, не думая о своей безопасности.
«Сотрудники МЧС совместно с представителями администрации города Тобольска выставили там запрещающие знаки и засыпали проход снегом», сообщает пресс-служба МЧС.
Специалисты напоминают тюменцам, что несанкционированные переправы могут быть опасны. Особенно в местах вблизи выступающих на поверхность кустов, осоки, где ручьи впадают в водоемы, выходят родники и теплые сточные воды промышленных предприятий, а также где ведется заготовка льда.
Пересекать реки можно только на официальных переправах. Там организованы спасательные посты, ежедневно проводятся замеры толщины льда, подсыпка подъездных путей, проезд по ним безопасен и отвечает всем нормативным требованиям.