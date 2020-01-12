В Тобольском районе закрыли несанкционированную переправу

Специалисты напоминают тюменцам, что несанкционированные переправы могут быть опасны. Особенно в местах вблизи выступающих на поверхность кустов, осоки, где ручьи впадают в водоемы, выходят родники и теплые сточные воды промышленных предприятий, а также где ведется заготовка льда.