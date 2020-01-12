Тюменцы снимают сериал про иностранцев в России

Молодой алжирец рассказывает, что за эти пару дней он помылся в русской бане, попробовал местную кухню и даже сам сделал деревянного солдатика.
Первую серию уже можно посмотреть в интернете, в сеть ее выложили 4 января. Автором и создателем этого сериала стал тюменский студент Данил Грамотин. Летом 2019 года на форуме «Таврида» он выиграл грант на съемки.
По словам самого автора, цель показать Россию глазами иностранца, ведь они обращают внимание даже на самые мелочи, которые обычные россияне не замечают.
Следующая серия выйдет 15 января. Она будет рассказывать о девушке из Колумбии, которая посетит Горный Алтай. Всего авторами снято уже семь серий.