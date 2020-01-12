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Тюменцы снимают сериал про иностранцев в России

12 января 2020, 10:56
Фото: 1Mi
Тюменцы сняли сериал про иностранцев
«Он повествует о том, гости из за рубежа знакомятся с нашей страной. Первая серия рассказывает про студента из Алжира Башир Дуду, который отправился в Абалак и прожил там несколько дней с семьей Козловых», пишет 72.ru.
Сюжет
Тюмень

Молодой алжирец рассказывает, что за эти пару дней он помылся в русской бане, попробовал местную кухню и даже сам сделал деревянного солдатика.

Первую серию уже можно посмотреть в интернете, в сеть ее выложили 4 января. Автором и создателем этого сериала стал тюменский студент Данил Грамотин. Летом 2019 года на форуме «Таврида» он выиграл грант на съемки.

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По словам самого автора, цель показать Россию глазами иностранца, ведь они обращают внимание даже на самые мелочи, которые обычные россияне не замечают.

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Следующая серия выйдет 15 января. Она будет рассказывать о девушке из Колумбии, которая посетит Горный Алтай. Всего авторами снято уже семь серий.

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