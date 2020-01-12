Тюменцы снимают сериал про иностранцев в России

«Он повествует о том, гости из за рубежа знакомятся с нашей страной. Первая серия рассказывает про студента из Алжира Башир Дуду, который отправился в Абалак и прожил там несколько дней с семьей Козловых», пишет 72.ru.

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