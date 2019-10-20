Тюменцы охотно тратят деньги на хорошее кино

По данным оператора фискальных данных «Платформа ОФД», в кинотеатрах России стали больше ротировать качественные фильмы, на просмотр которых жителям страны, в том числе и тюменцам, не жалко – ни времени, ни денег. На III квартал 2019 года пришелся показ самых ожидаемых кинопремьер, в связи с чем траты россиян в кинотеатрах увеличились на 7 % по сравнению с прошлым годом. Средний чек потребления в кинотеатрах за июль — сентябрь вырос до 425 рублей за одно посещение.