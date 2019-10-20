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Тюменцы охотно тратят деньги на хорошее кино

20 октября 2019, 04:12
Фото: Наш город / 1Mi
Тюменцы охотно тратят деньги на хорошее кино
По данным «Платформы ОФД», в России увеличилось количество качественных фильмов, на которые жителям страны не жалко тратить ни денег, ни времени.
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Тюмень

По данным оператора фискальных данных «Платформа ОФД», в кинотеатрах России стали больше ротировать качественные фильмы, на просмотр которых жителям страны, в том числе и тюменцам, не жалко – ни времени, ни денег. На III квартал 2019 года пришелся показ самых ожидаемых кинопремьер, в связи с чем траты россиян в кинотеатрах увеличились на 7 % по сравнению с прошлым годом. Средний чек потребления в кинотеатрах за июль — сентябрь вырос до 425 рублей за одно посещение.

Наряду с Тюменской областью больше всего денег за один поход в кино потратили в Краснодарском крае, Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Тюмень на втором месте.

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Дополнительно в кино россияне берут попкорн в средней таре, воду разной газации по 0,5, а также кукурузные и картофельные чипсы с соусом.

#Новости#Общество#Кинотеатры#Потребители#Тюмень#Рузиля Райтер
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