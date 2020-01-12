Тюменская область выигрывает по достатку у соседних регионов

По мнению социологов, переезд жителей из одного региона в другой не всегда бывает оправданным. Часто жители Курганской области переезжают в Тюмень, а жители Тюмени допустим в Москву из-за больших перспектив. Но вместе с большим заработком увеличиваются и растраты, на съемное жилье, на продукты, которые там стоят дороже и прочее.