Уровень жизни

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«Грязная и мертвая»: насколько вода в обмелевшей Туре опасна для людей?
12 марта, 06:43
2023
В Тюменской области каждый восьмой житель живет за чертой бедности
12,4% жителей Тюменской области живут за чертой бедности. За год их число сократилось на 0,8 процентных пунктов.
19 июня 2023, 04:00
Зарплаты тюменцев выросли почти на 10%
Также известно, что мерами социальной поддержки в 2022 году пользовались более 402 тысяч жителей региона, среди которых более 125 тысяч детей.
30 января 2023, 06:31
2022
Возврат в 90-е годы: тюменцы снова начали скупать китайский ширпотреб
13 октября 2022, 16:24

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