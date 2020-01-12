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В Тюмени снизилась рождаемость

12 января 2020, 04:23
Фото: 1Mi
За рождение первенца теперь будут давать 150 тысяч рублей
За последние два года в областном центре стали меньше рожать, однако мальчиков по-прежнему больше, пишет 72.ru.
Сюжет
Тюмень

Так, в минувшем году в тюменских роддомах на свет появилось 8486 малышей. Из них 4354 мальчика и 4132 девочки.

«В предыдущем же 2018 году, родилось почти на 400 ребятишек больше – всего 8858, из которых 4562 мальчика и 4296 девочек», сообщает 72.ru.

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Напомним, в первый день 2020 года в областном центре уже к 14 часам на свет появилось 26 малышей

В Тюменской области с января вводят новую меру соцподдержки для семей. По инициативе губернатора Александра Моора, тем, у кого родится первый ребенок, будут перечислять по 150 тысяч рублей. Также теперь дети до трех лет будут получать пособие в размере 10 тысяч рублей.

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