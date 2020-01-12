В Тюмени снизилась рождаемость

Так, в минувшем году в тюменских роддомах на свет появилось 8486 малышей. Из них 4354 мальчика и 4132 девочки.
«В предыдущем же 2018 году, родилось почти на 400 ребятишек больше – всего 8858, из которых 4562 мальчика и 4296 девочек», сообщает 72.ru.
Напомним, в первый день 2020 года в областном центре уже к 14 часам на свет появилось 26 малышей
В Тюменской области с января вводят новую меру соцподдержки для семей. По инициативе губернатора Александра Моора, тем, у кого родится первый ребенок, будут перечислять по 150 тысяч рублей. Также теперь дети до трех лет будут получать пособие в размере 10 тысяч рублей.