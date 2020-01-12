В Тюмени снизилась рождаемость

В Тюменской области с января вводят новую меру соцподдержки для семей. По инициативе губернатора Александра Моора, тем, у кого родится первый ребенок, будут перечислять по 150 тысяч рублей. Также теперь дети до трех лет будут получать пособие в размере 10 тысяч рублей.