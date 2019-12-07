В Тюменской области рождаемость превышает уровень смертности

В области проживает более 1 млн человек. За 9 месяцев 2019 года прирост составил около 20 тыс. человек. В Тюменскую область на ПМЖ приехали около 50 тыс. человек, из которых 8 тысяч – иностранцы в основном из стран СНГ.
За этот же период времени более 36 тыс. жителей уехали из Тюменской области, в том числе и заграницу. В 2018 году уровень международной миграции был выше.
Что касается естественного прироста и убыли населения, то в Тюменской области родилось более 14 тыс. детей, а умерло более 12 тыс. человек. Среди основных причин смертности тюменцев - болезни системы кровообращения и онкология.