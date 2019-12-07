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В Тюменской области рождаемость превышает уровень смертности

7 декабря 2019, 15:58
Фото: Наш город / 1Mi
В Тюменской области рождаемость превышает уровень смертности
В Тюменской области отмечен прирост населения, сообщает Вслух.ру.
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Тюмень

В области проживает более 1 млн человек. За 9 месяцев 2019 года прирост составил около 20 тыс. человек. В Тюменскую область на ПМЖ приехали около 50 тыс. человек, из которых 8 тысяч – иностранцы в основном из стран СНГ.

За этот же период времени более 36 тыс. жителей уехали из Тюменской области, в том числе и заграницу. В 2018 году уровень международной миграции был выше.

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Что касается естественного прироста и убыли населения, то в Тюменской области родилось более 14 тыс. детей, а умерло более 12 тыс. человек. Среди основных причин смертности тюменцев - болезни системы кровообращения и онкология.

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