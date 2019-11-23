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В Тюменской области сократилось количество абортов

23 ноября 2019, 05:45
Фото: Наш город / 1Mi
В Тюменской области сократилось количество абортов
24 ноября, в России отметят День матери. Тюменский роддом №2 считает это событие своим профессиональным праздником.

Завтра, 24 ноября, в России отметят День матери. Тюменский роддом №2 считает это событие своим профессиональным праздником. Сотрудники службы родовспоможения Тюменской области помогают женщинам в обретении материнского счастья. В 2019 году во втором роддоме 2846 женщин смогли сказать: «Я – мама».

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Также одной из приоритетных задач деятельности сотрудников здравоохранения является охрана материнства и детства. В Тюменской области женщин, которые решили прервать беременность, направляют на консультацию к специалистам. Таким способом после консультаций в 2019 году в регионе 870 женщин приняли решение в пользу ребёнка. Прерываний беременности по собственному решению в Тюменской области стало меньше на 14%.

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