В Тюменской области сократилось количество абортов

Также одной из приоритетных задач деятельности сотрудников здравоохранения является охрана материнства и детства. В Тюменской области женщин, которые решили прервать беременность, направляют на консультацию к специалистам. Таким способом после консультаций в 2019 году в регионе 870 женщин приняли решение в пользу ребёнка. Прерываний беременности по собственному решению в Тюменской области стало меньше на 14%.