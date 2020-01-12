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Робот-хирург помогает тюменским врачам проводить операции

12 января 2020, 06:14
Фото: 1Mi
Робот помогает тюменским врачам
Робот-ассистированная хирургия применяется в Медико-санитарной части «Нефтяник» с 2014 года. За это время специалистами клиники было выполнено более 750 операций, сообщает Park72.ru.

За последние шесть лет благодаря его помощи успешно выполнено более 750 хирургических вмешательств.

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«Чаще всего к помощи робота-хирурга прибегают урологи и гинекологи. В этом году приоритетными направлениями развития роботизированной хирургии в больнице станет лор-хирургия и колопроктология», пишет Park72.ru.

В апреле 2018 года, в УрФО с помощью робота впервые хирурги удалили опухоль в ротоглотке. Операция прошла без единого видимого разреза. Также недавно робот помог хирургам удалить поражённую опухолью щитовидную железу.

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Среди главных преимуществ робота-помощника врачи отмечают: большую амплитуду движений инструментов, чем у человеческой кисти; отличное, при необходимости увеличенное стереоизображение (3D), обеспечивающее эффект «проникновения» в организм пациента; улучшенная эргономика - принцип «органиста»; высочайшая точность при манипулировании, низкое число осложнений.

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