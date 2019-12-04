В Тюмени профессор Нелли Найговзина рассказала о недостатке кадров в медицине

Недостаточные доходы, избыточные расходы и некачественное управление ресурсами мешают российской медицине двигаться вперед. Государство вкладывает в систему здравоохранения 3,6% ВВП. Дополнительные доходы в 0,8% ВВП приносят платные услуги (до 20%).
«Это не такие уж маленькие деньги для системы», - отметила Нелли Найговзина.
В настоящее время в медицине сложилось множество диспропорций, а средняя укомплектованность составляет 78%. Медперсонала не хватает – это приводит к чрезмерным нагрузкам и выгоранию врачей на работе.