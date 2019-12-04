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В Тюмени профессор Нелли Найговзина рассказала о недостатке кадров в медицине

4 декабря 2019, 13:37
Фото: 1Mi
профессор Нелли Найговзина рассказала о недостатке кадров в медицине
В Тюмени профессор Нелли Найговзина выступила с докладом о ситуации в медицине. Она полагает, что основные финансовые проблемы больниц сложились из-за неумения тратить деньги, пишет Вслух.ру.

Недостаточные доходы, избыточные расходы и некачественное управление ресурсами мешают российской медицине двигаться вперед. Государство вкладывает в систему здравоохранения 3,6% ВВП. Дополнительные доходы в 0,8% ВВП приносят платные услуги (до 20%).

«Это не такие уж маленькие деньги для системы», - отметила Нелли Найговзина.

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В настоящее время в медицине сложилось множество диспропорций, а средняя укомплектованность составляет 78%. Медперсонала не хватает – это приводит к чрезмерным нагрузкам и выгоранию врачей на работе.

#Новости#Медицина#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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