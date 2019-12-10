Итоги оптимизации медицины в 2019 году: дефицит кадров и маленькие зарплаты

«Москва слишком перенаселена. Тут большие проблемы с плотностью обслуживания. К тому же, идет реформа, которая ставит целью сокращение финансовых издержек, а не повышение качества. Как итог - полный провал, так как оптимизацией занимаются не врачи, а гражданские служащие. Поэтому Москва, в итоге, гораздо хуже организована, чем менее населенные, но тоже богатые города», - отметил политолог Илья Гращенков.