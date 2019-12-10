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Итоги оптимизации медицины в 2019 году: дефицит кадров и маленькие зарплаты

10 декабря 2019, 14:40
Фото: 1Mi
Итоги оптимизации медицины в 2019 году: дефицит кадров и маленькие зарплаты
Новые известия подвели итоги за 2019 год в части реализации программ по улучшению системы здравоохранения в России. В ряде регионов положение врачей удручающее, отмечают Новые известия.

В начале декабря на пресс-конференции в Правительстве отметили низкие показатели работы системы здравоохранения. Реформы и оптимизация этой сферы ухудшило показатели развития медицины.

Эксперты и правозащитники в интервью НИ отметили важные особенности и проблемы врачей.

Деньги сами по себе ещё не дают гарантии хорошей медпомощи. В плане бюджетных трат в лидерах Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край.

Фото: НИ

Между тем правозащитник Ирина Канторович отметила, что «к гастроэнтерологу в Москве можно попасть только в одном месте, в институте гастроэнтерологии. В остальных местах эта профессия уничтожена как класс. От этого идёт нарушение диет пациентов. Раньше, например, в больницах было 5-7 диетических столов».

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Чиновники и министры вдруг начали «прозревать» в отношении проблемы дефицита кадров. Больницы и медиков постоянно сокращали, но теперь министр здравоохранения сообщает о сокращении недостатка персонала в поликлиниках.

«За последние полтора года, с 2017 года, дефицит врачей в первичном звене сократился на 10 тысяч – с 35 тысяч до 25 тысяч, а среднего персонала – на 12 тысяч, со 142 до 130 тысяч» - отметила Вероника Скворцова.

Стоит отметить, что за 2018 год общее число медиков увеличилось лишь на 400 человек до 548 818. На этом фоне заявления о снижении дефицита на 10 тыс. специалистов выглядит как игра слов. На самом деле в России ликвидировали вакансии в больницах.

Фото: НИ

«Узкие специалисты – большая проблема всей России. Они вымываются из системы здравоохранения» - отметил эксперт ВШЭ.

На данный момент Тюменская область занимает в списке НИ лишь 26 место в части обеспеченности врачами. Лучше всего дела обстоят в областной столице. По этому показателю лидируют Санкт-Петербург, Магадан, ХМАО, Якутия.

В России только 1 субъект выполнил майский указ роста зарплат для медиков. Москва оказалась худшим регионом России по выполнению данного поручения.

Сергей Собянин, делая различные заявления о зарплатах медиков, старается говорить об абсолютных показателях. Зарплата в Москве действительно выше, но и затраты на жизнь тоже.

«Москва слишком перенаселена. Тут большие проблемы с плотностью обслуживания. К тому же, идет реформа, которая ставит целью сокращение финансовых издержек, а не повышение качества. Как итог - полный провал, так как оптимизацией занимаются не врачи, а гражданские служащие. Поэтому Москва, в итоге, гораздо хуже организована, чем менее населенные, но тоже богатые города», - отметил политолог Илья Гращенков.

В итоговом рейтинге качества медицины Москва заняла 12 место, Тюменская область на 7 строчке. В лидерах ХМАО, ЯНАО, Сахалин и Якутия. На последнем месте Забайкальский край, Псковская, Новгородская и Орловская области.

«Упадок, безусловно, заметен в аграрных районах», - заявил Гращенков.

#Новости#Медицина#Итоги года#Тюмень#Москва#Александр Мязин#Политика
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