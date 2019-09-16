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Минздрав разрабатывает новую методику определения цен из-за срыва поставок лекарств

16 сентября 2019, 16:00
Фото: 1Mi
Новая методика определения цены госконтрактов на лекарства привела к срывам закупок и снижению доли препаратов из России. Отечественные лекарства оказались дороже импортных. С 11 сентября чиновники ведут разработку новых стандартов для торгов.

За первые 6 месяцев текущего года было куплено препаратов на 37 млрд рублей. Специалисты отметили, что производители из РФ не готовы снижать цены.

Между тем всего было приобретено 7 млн различных упаковок, что на 14% больше уровня 2018 года. Денежный объем закупок увеличился на 27%. Для препаратов из России составила 66,6% (снижение на 1%).

В 2019 году Минздрав предложил формировать стоимость контрактов по референтным ценам. В результате около 25% всех аукционов были признаны несостоявшимися. Новые правила НМЦК привели к перебоям в лекарствах и в Тюменской области. Эксперты отмечают, что в следующем году будет действовать новый порядок определения цен на ЖНВЛП, сообщает Коммерсантъ.

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#Новости#Лекарства#Минздрав#Александр Мязин#Общество
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