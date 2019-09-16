Минздрав разрабатывает новую методику определения цен из-за срыва поставок лекарств

За первые 6 месяцев текущего года было куплено препаратов на 37 млрд рублей. Специалисты отметили, что производители из РФ не готовы снижать цены.
Между тем всего было приобретено 7 млн различных упаковок, что на 14% больше уровня 2018 года. Денежный объем закупок увеличился на 27%. Для препаратов из России составила 66,6% (снижение на 1%).
В 2019 году Минздрав предложил формировать стоимость контрактов по референтным ценам. В результате около 25% всех аукционов были признаны несостоявшимися. Новые правила НМЦК привели к перебоям в лекарствах и в Тюменской области. Эксперты отмечают, что в следующем году будет действовать новый порядок определения цен на ЖНВЛП, сообщает Коммерсантъ.