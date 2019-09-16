Минздрав разрабатывает новую методику определения цен из-за срыва поставок лекарств

В 2019 году Минздрав предложил формировать стоимость контрактов по референтным ценам. В результате около 25% всех аукционов были признаны несостоявшимися. Новые правила НМЦК привели к перебоям в лекарствах и в Тюменской области. Эксперты отмечают, что в следующем году будет действовать новый порядок определения цен на ЖНВЛП, сообщает Коммерсантъ.