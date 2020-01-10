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Менеджер World of Tanks собрался в Госдуму с «Партией прямой демократии»

10 января 2020, 12:26
Фото: 1Mi
Менеджер World of Tanks Вячеслав Макаров собирается создать «Партию прямой демократии» для участия в региональных выборах в этом году и в парламентских в 2021 году. Как пишет «Коммерсантъ», 5 марта запланирован учредительный съезд.
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Тюмень

По словам Макарова, созданная партия намерена бороться в этом году за места в региональных парламентах. В случае успеха кандидаты будут баллотироваться в Государственную думу.

Менеджер отмечает, что особенностью политической партии станет Blockchain-приложение, через которое будет проходить голосование. Сумма затрат составит $1 млн. В партию пригласят разработчиков ведущих региональных IT-компаний.

Источник «Коммерсанта» в отечественной игровой индустрии рассказал, что компания Wargaming активно спонсирует патриотические мероприятия в России и Беларуссии. Также анонимный собеседник издания предположил, что Вячеслав Макаров «решил поиграть в политику» и превратить влияние и финансы компании «в нечто большее».

Напомним, что в конце декабря в интервью медиахолдингу 1MediaInvest директор по продукту World of Tanks Вячеслав Макаров рассказал о рынке игровой индустрии и о конкурентах.

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