Менеджер World of Tanks собрался в Госдуму с «Партией прямой демократии»

По словам Макарова, созданная партия намерена бороться в этом году за места в региональных парламентах. В случае успеха кандидаты будут баллотироваться в Государственную думу.
Менеджер отмечает, что особенностью политической партии станет Blockchain-приложение, через которое будет проходить голосование. Сумма затрат составит $1 млн. В партию пригласят разработчиков ведущих региональных IT-компаний.
Источник «Коммерсанта» в отечественной игровой индустрии рассказал, что компания Wargaming активно спонсирует патриотические мероприятия в России и Беларуссии. Также анонимный собеседник издания предположил, что Вячеслав Макаров «решил поиграть в политику» и превратить влияние и финансы компании «в нечто большее».
Напомним, что в конце декабря в интервью медиахолдингу 1MediaInvest директор по продукту World of Tanks Вячеслав Макаров рассказал о рынке игровой индустрии и о конкурентах.