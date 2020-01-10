Менеджер World of Tanks собрался в Госдуму с «Партией прямой демократии»

Менеджер World of Tanks Вячеслав Макаров собирается создать «Партию прямой демократии» для участия в региональных выборах в этом году и в парламентских в 2021 году. Как пишет «Коммерсантъ», 5 марта запланирован учредительный съезд.

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