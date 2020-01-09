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В Тюмени сотрудник инкассаторской службы своровал более 400 тысяч рублей

9 января 2020, 07:08
Фото: 1Mi
Тюменец украл 400 тысяч рублей
В областном центре специалист по экономической безопасности своровал у своей фирмы более 400 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
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Полиция

Кражей денег он занимался с сентября по декабрь 2019 года, пока это не заметило руководство и не обратилось в полицию.

«Полицейскими были проведены все необходимые мероприятия, просмотрены записи с камер видеонаблюдения, опрошен персонал. В итоге задержан 33-летний тюменец, который работал специалистом по экономической безопасности в фирме, занимающейся перевозкой денежных средств», - сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

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Имея свободный доступ к инкассаторской сумке, он похищал оттуда часть денег и тратил их на собственные нужды.

Сейчас подозреваемый задержан, в отношении его возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в крупном размере».

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