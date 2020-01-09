В Тюмени сотрудник инкассаторской службы своровал более 400 тысяч рублей

Кражей денег он занимался с сентября по декабрь 2019 года, пока это не заметило руководство и не обратилось в полицию.
«Полицейскими были проведены все необходимые мероприятия, просмотрены записи с камер видеонаблюдения, опрошен персонал. В итоге задержан 33-летний тюменец, который работал специалистом по экономической безопасности в фирме, занимающейся перевозкой денежных средств», - сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
Имея свободный доступ к инкассаторской сумке, он похищал оттуда часть денег и тратил их на собственные нужды.
Сейчас подозреваемый задержан, в отношении его возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в крупном размере».