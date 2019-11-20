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В Тюмени домушников приговорили к семи годам за кражи на 46 млн рублей

20 ноября 2019, 03:55
Фото: 1Mi
В Тюмени домушников приговорили к семи года за кражи на 46 млн рублей
Суд в Тюмени поставил точку в деле двух жителей Нижнего Новгорода, которые на протяжении пяти лет промышляли квартирными кражами по всей стране.
Сюжет
Тюмень

В суде было доказано, что в период с 2014 по 2019 годы мужчины совершили 28 квартирных краж в Уфе, Екатеринбурге, Красноярске, Самаре, Тюмени и других городах. Их добычей чаще всего становились деньги и ювелирные украшения.

В начале февраля они покинули Тюмень и вернулись в свой родной город, где и были задержаны на следующий день. В их квартирах обнаружили в ходе обысков часть украденного имущества, которое уже вернули законным владельцам.

За совершенные преступления обоих мужчин приговорили к семи годам колонии общего режима.

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