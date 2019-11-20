В Тюмени домушников приговорили к семи годам за кражи на 46 млн рублей

В суде было доказано, что в период с 2014 по 2019 годы мужчины совершили 28 квартирных краж в Уфе, Екатеринбурге, Красноярске, Самаре, Тюмени и других городах. Их добычей чаще всего становились деньги и ювелирные украшения.