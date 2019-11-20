В Тюмени домушников приговорили к семи годам за кражи на 46 млн рублей

В суде было доказано, что в период с 2014 по 2019 годы мужчины совершили 28 квартирных краж в Уфе, Екатеринбурге, Красноярске, Самаре, Тюмени и других городах. Их добычей чаще всего становились деньги и ювелирные украшения.
В начале февраля они покинули Тюмень и вернулись в свой родной город, где и были задержаны на следующий день. В их квартирах обнаружили в ходе обысков часть украденного имущества, которое уже вернули законным владельцам.
За совершенные преступления обоих мужчин приговорили к семи годам колонии общего режима.