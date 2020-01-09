Рейс Тюмень-Дубай задерживается на два часа

«В связи с произошедшей трагедией, российские авиаперевозчики ищут новые маршруты, чтобы не пролетать над Ираном, а облетать его с запада через Турцию, Египет и Саудовскую Аравию с дозаправкой в Сочи или в Каире», — пишет «Тюменская область сегодня» с ссылкой на газету «Коммерсантъ».
Из областного центра в Дубай летают самолеты компании Azur Air. Сейчас перевозчик занимается согласованием новых маршрутов с руководством стран, над которыми будут выполняться полеты.
В связи с этим вылет из Тюмени в Дубай отложен на пару часов. Задержан и самолет из Дубая и Шымкента.
В пресс-службе «Рощино» журналистам пояснили, что так как рейс чартерный перевозчик имеет полное право варьировать время полетов и переносить его даже на другой день.