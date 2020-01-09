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Рейс Тюмень-Дубай задерживается на два часа

9 января 2020, 08:01
Фото: 1Mi
В Тюмени задержали рейс из-за вчерашней трагедии
Перевозчик ищет новый маршрут, чтобы облететь Иран.

«В связи с произошедшей трагедией, российские авиаперевозчики ищут новые маршруты, чтобы не пролетать над Ираном, а облетать его с запада через Турцию, Египет и Саудовскую Аравию с дозаправкой в Сочи или в Каире», — пишет «Тюменская область сегодня» с ссылкой на газету «Коммерсантъ».

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Из областного центра в Дубай летают самолеты компании Azur Air. Сейчас перевозчик занимается согласованием новых маршрутов с руководством стран, над которыми будут выполняться полеты.

В связи с этим вылет из Тюмени в Дубай отложен на пару часов. Задержан и самолет из Дубая и Шымкента.

В пресс-службе «Рощино» журналистам пояснили, что так как рейс чартерный перевозчик имеет полное право варьировать время полетов и переносить его даже на другой день.

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