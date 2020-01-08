Тюменцам рассказали о вреде холодной погоды для волос

По словам трихолога Алёны Пономарёвой, при низкой температуре волосы «обмораживаются», становятся ломкими.
«Даже пробыв пару минут на морозе сосуды кожи головы сужаются, нарушается кровоснабжение, отмирает фолликула. Волосы начинают меньше получать питательных веществ вследствие чего истончаются и ломаются», пишет КП-Тюмень с ссылкой на специалиста.
Однако, и шапка не всегда полезна для кожи головы, так как в ней она меньше получает кислорода, а иногда и потеет, из-за чего будут развиваться микробы.
Чтобы избежать проблем, зимой важно чаще мыть голову. Чтобы защитить локоны, нужно чаще пользоваться кондиционерами и даже держать их по 20 минут, чтобы волос хорошо пропитался. А вот витамины для волос зимой особо не помогут, потому что они не смогут впитаться в нужном количестве.