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Тюменцам рассказали о вреде холодной погоды для волос

8 января 2020, 13:29
Фото: 1Mi
Тюменцев учат правильно заботится о коже гловы
Тюменцам сообщили, что ходить зимой без шапки опасно для волос, сообщает КП-Тюмень.

По словам трихолога Алёны Пономарёвой, при низкой температуре волосы «обмораживаются», становятся ломкими.

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«Даже пробыв пару минут на морозе сосуды кожи головы сужаются, нарушается кровоснабжение, отмирает фолликула. Волосы начинают меньше получать питательных веществ вследствие чего истончаются и ломаются», пишет КП-Тюмень с ссылкой на специалиста.

Однако, и шапка не всегда полезна для кожи головы, так как в ней она меньше получает кислорода, а иногда и потеет, из-за чего будут развиваться микробы.

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Чтобы избежать проблем, зимой важно чаще мыть голову. Чтобы защитить локоны, нужно чаще пользоваться кондиционерами и даже держать их по 20 минут, чтобы волос хорошо пропитался. А вот витамины для волос зимой особо не помогут, потому что они не смогут впитаться в нужном количестве.

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