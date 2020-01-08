Тюменцам рассказали о вреде холодной погоды для волос

Чтобы избежать проблем, зимой важно чаще мыть голову. Чтобы защитить локоны, нужно чаще пользоваться кондиционерами и даже держать их по 20 минут, чтобы волос хорошо пропитался. А вот витамины для волос зимой особо не помогут, потому что они не смогут впитаться в нужном количестве.